Le mouvement "Reccu Fal Macky" rejoint la coalition Ousmane Sonko

La coalition "Jotna" dont le président est Ousmane Sonko peut s'estimer heureuse de l'arrivée d'un autre leader politique qui était de la mouvance présidentielle. Abou Mbaye, président du mouvement "Reccu Fal Macky" a rejoint la coalition "Jotna"."Après mûre réflexion et une large consultation de tous les membres et sympathisants du mouvement Reccu Fal Macky d'ici et de la diaspora, on a décidé d'intégrer et de renforcer les rangs de la coalition Jotna qui porte un combat légitime pour les Sénégalais", peut-on lire dans un communiqué parvenu à Pressafrik.Cette décision du président du mouvement "Reccu Fal Macky" est motivée parce que "Ousmane Sonko est un opposant sincère qui fait un excellent travail dans l'opposition sénégalaise . Aussi Sonko et moi partageons les mêmes perceptions et les mêmes convictions politiques et on a le même objectif, le départ de Macky Sall à la tête du pays", se justifie t-il. Avant d'ajouter que "L'heure est à l'unité de l'opposition de tout bord pour porter la doléances des populations sénégalaises."D'ailleurs le nouveau membre n'a pas perdu de temps pour s'attaquer à certains opposants qui ont rallié le pourvoir. Pour Abdou Mbaye " Seules les coquilles vides et les leaders en perte de vitesse politique ont rejoint Macky. Si ce dernier croit réaliser son voeu le plus cher c'est à dire réduire l'opposition à sa plus simple expression en recrutant Idy, Gackou et compagnie, il se trompe lourdement. Il a en face de lui un nouveau pôle de jeunes opposants plus crédibles et plus avertis de la situation de notre pays.Dans un régime normal, il devait démissionner car il est responsable de la tragédie de ces jeunes sénégalais qui sont morts dans les eaux à la recherche d'un bien être minimum. Au lieu de régler la question de l'emploi, Macky préfère faire la promotion de vieux politiciens qui se sont toujours abusés du peuple sénégalais en s'enrichissant d'une manière illicite."