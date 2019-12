Le mouvement de Oumar Sarr a cinq représentants au Dialogue national

Le mouvement de l’ex-secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) Oumar Sarr, Suqqal Sopi a cinq représentants au comité politique du dialogue national. Outre lui-même et Babacar Gaye, le président Sall a nommé Ahmet Fall Baraya, Me Amadou Sall et Saer Tambédou.



Les travaux du dialogue national ont été lancés en mai dernier, par le chef de l’Etat, Macky Sall, qui avait exprimé la volonté de tenir ce genre de concertations en mars dernier, au lendemain de sa réélection à la tête du Sénégal. Le président du comité de pilotage du dialogue, Famara Ibrahima Sagna pourrait être installé le 26 décembre. Selon Les Echos, il y a de forte chance que cela arrive.