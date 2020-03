Le «mundele bureau», poisson mystère du fleuve Congo

Depuis des années, le fleuve Congo, qui traverse la RDC et le Congo avant de se jeter dans l'océan Atlantique - fascine les chercheurs. Une espèce de poisson en particulier attire leur attention : le «mundele bureau». Sa particularité ? À chaque fois qu'il apparaît aux yeux de l'homme, il meurt. Les scientifiques ont donc décidé de s'y intéresser de plus près. Et les conclusions de leurs recherches démontrent qu'un petit poisson peut parfois conduire à de grandes découvertes. Victor Mamonékéné, docteur à l'université Marien N'Gouabi de Brazzaville est spécialiste de l'écologie aquatique.