Le nombre de salariés, hors administration publique, a baissé de 10,9% entre 2019 et 2020

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) vient de produire la note d’analyse trimestrielle de l’Enquête sur l’Emploi, la Rémunération et les Heures de travail (EERH). Une nouvelle publication qui permet de dresser une gamme d’indicateurs trimestriels sur l’offre d’emploi salarié, la rémunération brute des employés, les heures travaillées auprès des entreprises du secteur formel, en l’occurrence celles évoluant dans l’industrie, la construction, le commerce et les services. Toutefois, ces indicateurs ne prennent pas en compte les employés de l’administration publique.



Dans une note relatant des extraits de la note trimestrielle (T2 2020), l'ANSD informe qu'au deuxième trimestre 2020, "le nombre moyen d’employés salariés, recevant une rémunération de leur employeur, dans le secteur moderne hors administration publique est estimé à 304 003 contre 341 347 à la même période de 2019, soit une baisse de 10,9%".



En outre, l'ANSD ajoute que "les rémunérations globales se sont repliées de 9,4% sur la même période. Les heures hebdomadaires moyennes globales se sont également réduites sur la période (-1,4%)"