Le nouveau Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, installé dans ses fonctions ce mardi

Le nouveau Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane est installé dans ses fonctions, ce mardi matin, par le ministre de l’intérieur le Général Jean Baptiste Tine. Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre de l’intérieur a réitéré sa confiance au nouveau Gouverneur : « J’ai foi en vos capacités managériales pour relever les nombreux défis de la région de Dakar ».



In extenso la déclaration du ministre Jean Baptiste Tine:



J’ai procédé ce matin à l’Hôtel de ville à l’installation de Monsieur Ousmane Kane, nouveau Gouverneur de la région de Dakar. Il a un parcours riche et remarquable.



Toutes choses qui fondent notre foi en ses capacités à relever les nombreux défis de l’heure. Monsieur le Gouverneur Ousmane Kane, il vous reviendra, dorénavant de donner à l’Administration régionale une image beaucoup plus reluisante en lui permettant d’épouser davantage la proximité avec les usagers qui aspirent légitimement à participer aux instances décisionnelles et à être associés à la gestion des affaires publiques ; de rassurer les populations de cette région aux enjeux multiples en terme d’offre sécuritaire à même de les protéger au mieux tout comme leurs biens ; de trouver des solutions définitives aux occupations anarchiques qui pullulent un peu partout et qui dénaturent l’image de nos villes, notamment la capitale Dakar ; de prendre en charge, avec tous les acteurs concernés, la lancinante question des inondations qui mérite des solutions structurelles et durables ; de travailler avec les services techniques à régler les nombreux conflits fonciers qui, souvent, peuvent aboutir à des tensions sociales. Et, la liste n’est pas exhaustive.



Monsieur le Gouverneur Ousmane Kane, vous constatez avec moi que le chantier qui vous attend est immense, vaste et multiforme. Mais, vos capacités managériales avérées et reconnues vous aideront à relever avec brio tous ces défis afin de répondre positivement aux attentes des plus hautes autorités du pays et de vos administrés. Pour ce faire, vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible tout comme celui de toutes les forces vives de la région.