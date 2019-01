Le nouveau député Malick Guèye se veut clair: "personne ne me mettra en mal avec Khalifa Sall"

Installé jeudi à l'Assemblée nationale en remplacement de Khalifa Sall radié de l'hémicycle, le député Malick Guèye a affirmé que personne ne le mettra en mal avec l'ex-maire de Dakar. Il a fait cette annonce avant le vote du projet de loi portant Code pétrolier.



"Je ne suis pas venu pour l'invective, je n'ai jamais été manipulé et je ne le serais jamais. J'ai été responsable des jeunes de l'Afp, Moustapha Niasse (président de l'Assemblée nationale) sait de quoi je parle", a-t-il d'emblée rappeler.



Et d'ajouter: "On ne me mettra pas en mal avec Khalifa Sall. Ceux qui m'ont dit de démissionner au profit de Saliou Sarr, je leur ai demandé qu'on dépose une démission collective, aujourd'hui. La lettre est dans ma voiture. Seul Déthié était partant. Bamba Dièye n'était pas la-bas".



Maimouna Sène a aussi été installée hier, jeudi, en remplacement du député décédé Ndiassé Ka.