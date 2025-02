Le pape François, hospitalisé depuis vendredi, présente « un tableau clinique complexe », selon le Vatican

Le pontife argentin, âgé de 88 ans, souffre d’« une infection polymicrobienne des voies respiratoires », a rapporté le Saint-Siège.



Le pape François, hospitalisé depuis vendredi à Rome, affiche un « tableau clinique complexe », a annoncé lundi 17 février le Vatican. « Les résultats des examens effectués ces derniers jours et aujourd’hui ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui a conduit à une nouvelle modification de la thérapie », précise un bulletin de santé.



Vendredi, à l’issue de ses audiences du matin, le pontife argentin, âgé de 88 ans, s’était rendu à l’hôpital Gemelli. Il devait y « poursuivre en milieu hospitalier les soins pour la bronchite dont il souffre encore », avait alors expliqué le Vatican dans un bref communiqué.



Le Vatican avait par la suite précisé qu’une audience prévue samedi avait été annulée, de même qu’une rencontre avec des artistes lundi, tandis qu’un cardinal le remplacerait lors d’une messe dimanche. Dans la soirée, le Vatican avait ajouté que le pape avait subi des examens ayant montré « une infection des voies respiratoires ».



Mercredi, le pape avait dû renoncer à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire. « Je me permets maintenant de demander au prêtre de lire. Moi, avec ma bronchite, je ne peux pas », avait-il justifié après avoir lu quelques lignes.



Lors de sa précédente audience générale, une semaine plus tôt, il avait déjà dû recourir à un assistant pour lire la catéchèse, disant qu’il avait un « méchant rhume » qui lui causait « des difficultés » pour parler. Le lendemain, le Vatican avait annoncé que François, élu en 2013, tiendrait à son domicile les audiences prévues lors des deux journées suivantes.