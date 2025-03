Le pape rentre dimanche au Vatican après cinq semaines à l'hôpital

Le pape François a fait dimanche sa première apparition publique depuis plus de cinq semaines, saluant la foule du balcon de l'hôpital Gemelli de Rome avant sa sortie de l'établissement prévue dans l'après-midi. Le souverain pontife doit rentrer dimanche après-midi au Vatican, après plus d'un mois d'hospitalisation pour une double pneumonie et y entamer une convalescence qui durera "au moins deux mois", selon ses médecins.



"Merci, merci", a déclaré le Pape François, assis dans un fauteuil balcon de l'hôpital Gemelli de Rome, en saluant de la main la foule qui l'acclamait. C'est la première apparition publique du jésuite argentin depuis le 14 février. Après plus de cinq semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie, le souverain pontife doit rentrer au Vatican dimanche 23 mars et y entamer une convalescence d'"au moins deux mois", selon ses médecins.



L'annonce surprise de ce retour tant attendu par les fidèles de l'Église catholique a été faite samedi soir par son équipe médicale au dénouement de cette hospitalisation, la quatrième et la plus longue depuis l'élection de François en 2013.



Dimanche, "le pape sortira et rentrera à la résidence Sainte-Marthe", à l'intérieur de la Cité du Vatican, où vit le pontife de 88 ans, a déclaré le Pr Sergio Alfieri lors d'une conférence de presse à l'hôpital Gemelli de Rome.



À l'annonce de sa sortie, le pape était "très content", "cela faisait trois-quatre jours qu'il nous demandait quand il pourrait rentrer", a-t-il rapporté.