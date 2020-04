Le parc national des Virunga, en RDC, frappé par l'attaque la plus meurtrière

Au moins 12 rangers ont été tués par des membres présumés d'un groupe rebelle rwandais dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo.



Un responsable du gouvernement, Cosma Wilungula, a déclaré que l'attaque de vendredi était la plus meurtrière de l'histoire récente du parc.



Il a déclaré qu'environ 60 miliciens avaient tendu une embuscade à un convoi de civils qui était protégé par les rangers.



La plus ancienne réserve naturelle d'Afrique est une attraction touristique populaire, connue pour sa population de gorilles de montagne.



Le parc, d'une grande diversité biologique, est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco dans l'est de la République démocratique du Congo.



Six autres personnes ont été blessées lors de l'attaque attribuée aux miliciens des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR).