Le parti au pouvoir au Zimbabwe menace d'expulser l'Ambassadeur américain

Le parti au pouvoir au Zimbabwe, le Zanu PF, a accusé l'ambassade américaine de parrainer les manifestations anti-gouvernementales prévues vendredi et a menacé d'expulser son ambassadeur.



Le porte-parole du parti, Patrick Chinamasa, a déclaré que les manifestations, destinées à condamner la corruption au sein du gouvernement, sont une tentative de renverser le gouvernement et a suggéré qu'elles pourraient être réprimées avec force.



M. Chinamasa a accusé l'ambassadeur américain Brian Nichols d'avoir "agi comme un voyou".



C'est un signe de la détérioration des relations entre les deux pays. Les États-Unis maintiennent des sanctions économiques ciblées contre le Zimbabwe en raison de ce qu'ils considèrent comme un mauvais bilan en matière de droits de l'homme.



L'ambassade américaine a déjà rejeté des allégations selon lesquelles elle tenterait de déstabiliser le pays.



Le gouvernement zimbabwéen a renforcé les mesures de confinement, imposant un couvre-feu du crépuscule à l'aube alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente fortement.



Les groupes d'opposition ont cependant accusé le gouvernement d'utiliser la pandémie pour réprimer les libertés fondamentales, y compris le droit de réunion pacifique.



La semaine dernière, un homme politique de l'opposition a été arrêté pour avoir organisé les manifestations, ainsi qu'un journaliste indépendant pour avoir soutenu l'appel à manifester.



Le bureau des droits de l'homme des Nations unies et les États-Unis ont tous deux averti que la pandémie ne devait pas être utilisée pour restreindre les libertés.