Le parti néonazi Aube dorée qualifié d'"organisation criminelle" par la justice grecque

L’avenir du parti néonazi grec Aube dorée s'est joué mercredi 7 octobre. La cour pénale d'Athènes a qualifié le parti d'"organisation criminelle". Le fondateur et chef de la formation, Nikos Michaloliakos, a été reconnu coupable de "direction d'une organisation criminelle", alors que la foule explosait de joie devant le palais de justice.



Le verdict a été accueilli par des applaudissements dans la salle d'audience ainsi que des cris de joie et de gaz lacrymogène devant le tribunal. Nikos Michaloliakos, 62 ans, négationniste et admirateur du national-socialisme, était l'un des 68 accusés du procès fleuve du parti néonazi impliqué dans un meurtre et deux tentatives.