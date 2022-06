Le pays de Galles, vainqueur de l'Ukraine, dernier qualifié européen pour la Coupe du monde

Au bout d'un barrage à suspense et de la pluie qui s'est abattue sans discontinuer sur le Millennium Stadium, les Gallois ont arraché le dernier billet de la zone Europe pour la prochaine Coupe du monde au Qatar aux dépens de l'Ukraine (1-0), ce dimanche.



Ils le doivent à un coup franc de Gareth Bale, détourné involontairement dans son propre but par l'attaquant ukrainien Iarmolenko (34e). Ils le doivent aussi beaucoup à leur gardien, Wayne Hennessey, plus souvent doublure que titulaire.



Avec cette victoire face à l'Ukraine (1-0), en barrages, le Pays de Galles disputera la deuxième Coupe du monde de son histoire, la première au XXIe siècle. Il faut en effet remonter à l'édition 1958 pour retrouver la trace de la seule participation de la sélection galloise à un Mondial. C'était en Suède où elle s'était hissée jusqu'en quart de finale, battue par le futur vainqueur, le Brésil d'un certain Pelé...