Le pire est peut-être encore à venir, prévient l'OMS

Le pire pourrait encore se produire lors de la pandémie de Covid-19, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS), six mois après le début de l'épidémie.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS, a déclaré que le virus infecterait beaucoup plus de personnes si les gouvernements ne commençaient pas à mettre en œuvre les bonnes politiques.



Son message reste "Tester, tracer, isoler et mettre en quarantaine", a-t-il déclaré.



Plus de 10 millions de cas ont été enregistrés dans le monde depuis l'apparition du coronavirus en Chine à la fin de l'année dernière.



Le nombre de patients décédés dépasse aujourd'hui les 500 000. La moitié des cas dans le monde ont été enregistrés aux États-Unis et en Europe, mais le Covid-19 se développe rapidement en Amérique.



Le virus touche également l'Asie du Sud et l'Afrique, où il ne devrait pas atteindre son pic avant la fin du mois de juillet.

Le Dr Tedros a participé lundi à une réunion d'information virtuelle : "Nous voulons tous que tout cela soit terminé. Nous voulons tous reprendre notre vie. Mais la dure réalité est que ce n'est même pas près d'être terminé.



"Bien que de nombreux pays ont fait des progrès, la pandémie s'accélère dans le monde entier".



"Avec 10 millions de cas et un demi-million de décès, si nous ne nous attaquons pas aux problèmes que nous avons déjà identifiés à l'OMS, au manque d'unité nationale et de solidarité mondiale et au monde divisé qui contribue en fait à la propagation du virus... le pire est encore à venir", a-t-il déclaré.



"Je suis désolé de dire cela, mais avec ce genre d'environnement et de conditions, nous craignons le pire".



Il a également exhorté les gouvernements à suivre l'exemple de l'Allemagne, de la Corée du Sud et du Japon, qui ont réussi à contenir leur épidémie grâce à des politiques comprenant des tests rigoureux et des mesures de traçage.



Quels sont les pays les plus touchés ?

Les États-Unis ont signalé plus de 2,5 millions de cas et environ 126 000 décès dus à Covid-19 jusqu'à présent, soit plus que tout autre pays.



Les États américains qui sont sortis de l'isolement ces dernières semaines - notamment dans le sud - ont signalé une forte augmentation des nouvelles infections au cours des dernières semaines.



Cette flambée a conduit les responsables du Texas, de la Floride et d'autres États à resserrer à nouveau les restrictions imposées aux entreprises.



Le pays qui se classe au deuxième rang pour le nombre de cas enregistrés est le Brésil, avec un total de 1,3 million de cas et plus de 57 000 décès.



Lundi, l'état d'urgence a été déclaré dans la capitale Brasilia, suite à une forte augmentation de la population.