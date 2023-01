Le plan du FC Barcelone pour Dembélé, le choc entre Guardiola et Arteta enflamme déjà l’Angleterre

Le Barça veut encore prolonger Dembélé

En Espagne, Ousmane Dembélé, le grand héros de la victoire du Barça (1-0) en Coupe du Roi contre la Real Sociedad, fait encore les gros titres. L’ancien virtuose du Stade Rennais avait récité sa partition et avait éclaboussé la rencontre. Dembélé a fait des progrès et ça s’inscrit dans le plan du Barça si on en croit Mundo Deportivo. «Il y a un travail intense supervisé par Xavi et le staff technique», affirme le quotidien catalan. Le Français s’est amélioré dans ses prises de décisions, notamment grâce aux heures de vidéos effectuées avec les coachs et ainsi qu’un travail quotidien sur le terrain… Démbélé fait également la Une de Sport ce vendredi, et le journal évoque «une prolongation urgente» ! En effet, le FC Barcelone va s’employer à prolonger le Français, pour l’empêcher d’entrer dans sa dernière année de contrat, sans qu’il soit verrouillé ! Et ainsi éviter les galères d’il y a quelques mois… Dembélé serait très heureux en Catalogne et voudrait rester après 2024, même s’il demandera une revalorisation salariale…





Duel au sommet entre Arsenal et City en FA Cup

En Angleterre, il y a un sacré duel qui se prépare entre Arsenal et Manchester City (à suivre en direct sur notre site). Et forcément, ce sera aussi un affrontement sur le banc entre deux entraîneurs qui se connaissent bien : Pep Guardiola et Mikel Arteta ! Le second était l’adjoint du premier il y a quelques années et il y a donc un profond respect entre les deux hommes. Mais l’affiche fait tout de même saliver les tabloïds comme le Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en parlant d’un «coup d’envoi canon». C’est aussi ce duel qui fait la Une du Daily Express ce vendredi ! Le journal évoque de son côté «l’art de la guerre» pour désigner ce choc entre le premier et son dauphin en Championnat.



Le Real, roi de Madrid

Hier soir, le derby de Madrid en Coupe du Roi, entre le Real et l’Atlético, a tenu toutes ses promesses ! Et c’est finalement le Real qui s’est imposé face à l’Atlético dans un match pourtant mal embarqué pour les Merengues (3-1) ! En effet, les Colchoneros menaient 1-0 jusqu’à la 79e minute et l’égalisation de Rodrygo ! Ils ont finalement réussi à renverser le rival madrilène pour l’emporter après les prolongations, avec des buts de Benzema et Vincius… «Un gros derby et une autre remontada», résume justement le journal Marca dans son édition du jour, tout en rappelant au passage que l’expulsion de Stefan Savić a aussi joué un rôle dans cette défaite de l’Atléti. La victoire du Real Madrid fait également les gros titres de AS ce vendredi matin ! Le quotidien parle de ce scénario dingue et s’enflamme : «Vive le derby», peut-on lire en couverture du média ibérique.