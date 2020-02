Le point sur le coronavirus : plus de 5 000 nouveaux cas en Chine, fin de quarantaine pour 181 Français rapatriés

Les autorités ont annoncé, vendredi, 121 nouveaux morts et 5 090 nouveaux cas dus au coronavirus dans les dernières vingt-quatre heures en Chine, en forte baisse par rapport à la veille. La commission de la santé du Hubei avait fait état, dans son bulletin quotidien de jeudi, de 242 nouveaux décès et 14 800 nouveaux cas, mais ces fortes hausses étaient dues, selon la commission, à une modification du mode de détection. Le nombre total des morts en Chine continentale atteint, vendredi, 1 380. Plus de 63 851 personnes ont été contaminées dans le pays.



Des responsables de la santé à Hubei ont indiqué avoir commencé à compter les cas diagnostiqués cliniquement pour s’assurer que les patients soient traités le plus tôt possible plutôt que d’attendre les tests de laboratoire pour confirmer qu’ils sont atteints de la maladie Covid-19. Ce changement fait craindre que la crise ne soit plus grave que ce que les autorités chinoises avaient jusque-là indiqué.



Fin de quarantaine pour les 181 Français rapatriés