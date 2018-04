Le préfet de Dakar interdit le rassemblement contre le parrainage

La confrontation est presque impossible à évi ter demain jeudi aux alentours de l’Assemblée nationale. En effet, avec les discours radicaux de l’opposition, la fermeté du gouvernement et l’interdiction à tout rassemblement au centre-ville servie par le préfet de Dakar, la situation risque d’empirer.



Alioune Badara Samb, informe Seneweb, a motivé son interdiction par le traité Ousmane Ngom du nom de l’ancien ministre de l’Intérieur, qui avait interdit toute manifestation dans cette partie de Dakar.



Dans sa lettre-réponse, le chef de l’exécutif local stipule que : «il est interdit le rassemblement déclaré par Messieurs Ibrahima Diaw, Assane Bâ et Birane Barry, au nom de la structure dénommée front démocratique et social (Fds), et programmé le jeudi 19 avril 2018, de 9 heures à 15 heures à la place Soweto, devant l'Assemblée nationale», rapporte la même source.