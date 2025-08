Le préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye, regrette et explique les raisons de «l’accrochage» avec le maire

Le préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye, a apporté des clarifications suite à l'incident très commenté qui l'a opposé au maire Serigne Mboup. Dans une déclaration vidéo, le préfet a exprimé ses regrets pour les propos tenus, reconnaissant notamment que l'injonction «Dégage» adressée au maire était inappropriée.

« J’exprime mes sincères regrets pour ces propos tenus. Notre éducation et notre formation professionnelle nous recommandent la courtoisie et le respect à l'égard de tous les citoyens, à plus forte raison des élus investis de la volonté populaire », a-t-il déclaré d'emblée. « Mais je voudrais porter à la connaissance de l'opinion les circonstances qui ont conduit à cet incident malheureux que nous regrettons. »



Le préfet a ensuite expliqué le déroulement des faits. « Une association m’a contacté pour l'organisation de la Journée de l’Arbre, ce que j’ai accepté. Je les ai ensuite mis en relation avec les services des Eaux et Forêts. Par la suite, le maire Serigne Mboup et moi avons échangé sur l'événement, et il a exprimé son accord tout en saluant l’initiative. »



Cependant, il a ajouté avoir été informé que le maire souhaitait l'annulation de la journée en raison de divergences politiques avec certains membres de l’association. « Le jour J, pour honorer la journée, j’ai donc décidé, avec les services des Eaux et Forêts, de maintenir l’événement sans la participation du maire. »

« Ce dernier est tout de même venu avec son équipe », a poursuivi le préfet. « Il a voulu discuter avec moi sur place, ce que j’ai refusé. Alors que je m’apprêtais à faire un point de presse, il m’a barré la route. »