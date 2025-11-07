Le président de l’Assemblée nationale salue l’engagement éducatif de Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada

Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le jeudi 6 novembre, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada, guide religieux venu lui rendre une visite de courtoisie. Cette audience a été l’occasion de saluer l’engagement du chef religieux en faveur de l’éducation et de la formation spirituelle, à travers son vaste réseau d’écoles coraniques Al Azhar.



Dans une déclaration faite à l’issue de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale a rendu hommage à Serigne Mame Mor Mbacké, qu’il a décrit comme “un homme de foi et de savoir, dont la vision éclairée met la religion au service de la jeunesse et de la connaissance”. Il a souligné que “ses œuvres sociales et éducatives, son action en faveur de la transmission du savoir religieux et technique, ainsi que son rôle dans la formation morale des jeunes, méritent la reconnaissance de la Nation”.



L’entretien a également porté sur la portée internationale des initiatives du guide religieux, notamment à travers les Maisons de Serigne Touba implantées dans plusieurs pays, que le président du Parlement a qualifiées de “véritables instruments de rayonnement spirituel, culturel et diplomatique du Sénégal”.



En conclusion, le président de l’Assemblée nationale a exprimé “sa profonde reconnaissance à Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada pour son dévouement au service de la paix, de l’éducation et du rayonnement spirituel de notre pays”, réaffirmant ainsi l’importance du dialogue entre les institutions de la République et les autorités religieuses dans la consolidation des valeurs nationales.