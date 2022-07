Le président de l'ONDH aux opposants sénégalais: "même si une décision de justice n'est pas correctement rendue, il faut faire semblant de respecter"

Très curieuse recommandation aux opposants du professeur agrégé d'Histoire du droit et non moins nouveau président de l'Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) au Sénégal. Selon Samba Thiam, qui était l'invité de l'émission jury Du Dimanche sur i-Radio, pour donner une meilleure image et plus de force à l'institution judiciaire, les opposants sénégalais devraient arrêter de critiquer celle-ci, même si elle rend des décisions injustes.



« (...) Ceux qui détiennent le pouvoir doivent avoir une attitude qui inspire le respect vis à vis l’institution de la justice. Il ne faut pas qu’il y est un moindre doute. Ceux qui veulent également arriver au pouvoir il faut que depuis la phase préparatoire qu’ils montrent qu’ils sont respectueux des institutions de la République. Même si la décision elle n’est pas correctement rendue il faut faire semblant de respecter. Quand je dis faire semblant, je veux dire qu’il ne faut pas designer du doigt cette institution. Malheureusement, les populations n’auront plus de confiance. Or, cette décision est rendue au nom du peuple », a déclaré Monsieur Thiam.