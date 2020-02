"Le rapatriement des étudiants sénégalais de Wuhan n'est pas urgent", selon l'Ambassadeur de la Chine à Dakar

Le rapatriement des étudiants sénégalais bloqués à Wuhan, épicentre de la maladie du coronavirus, « n'est pas très urgent ». C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, ZHANG Xun, qui a tenu à rassurer leurs parents. Selon lui, « Ils sont en sécurité avec six (6) millions de Chinois qui vivent dans cette province. Et chaque jour la situation s'améliore ».



« Vous pouvez transmette nos messages à leurs parents que leurs enfants à Wuhan, en Chine, sont en bonne santé, leur vie est garantie et assurée. La Chine est aussi un pays de "Teranga". Le gouvernement chinois et les autorités vont faire de leur mieux pour aider les amis étrangers résidant en Chine. Pas de soucis! », a rassuré ZHANG Xun dans un entretien avec la Tfm.



S'agissant de leur rapatriement, qui depuis l'apparition de la mystérieuse maladie qui a déjà tué plus de 500 personnes, l'ambassadeur de la Chine à Dakar a informé qu'il n'a pas « encore été saisi pour rapatriement. Si c'est le cas, c'est votre Ambassade à Beiging qui va faire les démarches ».



« Le rapatriement des étudiants sénégalais dans cette ville n'est pas très urgent. Et, maintenant il faut avoir la confiance. Chaque jour la situation évolue, et demain sera mieux qu'aujourd'hui et aujourd'hui est mieux qu'hier », a-t-il avancé.



Non sans préciser que « Dans la ville de Wuhan, il reste encore six (6) millions d'habitants. Dans la province de Hubei, il reste 50 millions d'habitants. Tout le monde travaille avec le gouvernement chinois ».

M. Xun a souligné qu'en défaut de leur rapatriement, ces étudiants ne peuvent plus être déplacés dans une autre province, parce que « maintenant, c'est interdit ».