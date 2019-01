«Le rapport de force est la dernière stratégie qui reste au C25» (Mbaye Thiam Ebad)

Les membres du C25 n’ont plus que la surenchère pour espérer quelque chose de Macky Sall. C’est l’analyse de Mbaye Thiam, enseignant à l’Ebad. Ce dernier qui se prononçait sur la radicalisation du discours de l’opposition trouve cette situation tout à fait normal au vu des investissements consentis par ces leaders qui se retrouvent, ou du moins pour la majeure partie, sans possibilité de participer à la présidentielle du 24 février prochain en tant que candidat.



«La position du C25 est le résultat de l’évolution des affaires politiques. Dans les dernières semaines, t ous étaient candidats à l’élection présidentielle, la majorité à défaut de l’unanimité se voyait candidat, et à l’arrivée, presque tous ont été éliminés. Or ce sont des gens qui sont dans l’investissement politique au sens premier du terme et donc il leur reste une dernière cartouche à tirer : d’abord faire l’unité, ensuite élaborer une stratégie ou une tactique contre Macky Sall», a-t-il déclaré sur Sud Fm.



Et cette stratégie consiste, selon lui, à créer un rapport de force en leur faveur après avoir perdu la bataille judiciaire. Cependant, cela comporte un risque prévient-il : «Ou leur intention est jouable c’est-à-dire qu’ils ont les moyens politiques de mobilisation auquel cas cela va rapporter quelque chose et s’ils n’en n’ont pas les moyens Macky Sall va passer.»