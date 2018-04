"Le retour de Karim Wade ne dépend pas de Macky Sall", selon El Haj Amadou Sall

Me El Haj Amadou Sall a déclaré en réunion du Comité directeur du Pds que Macky Sall n'était pas un obstacle au retour du fils de l'ancien Président au Sénégal. Selon lui, si Karim Wade n'est toujours pas revenu au pays, c'est parce que le moment choisi n'est pas encore arrivé.

"Le retour de Karim Wade ne dépend pas de Macky Sall. Son retour ne dépend pas non plus du désir des uns et des autres. Son retour dépend des conditions, des nécessités de notre approche et du moment que nous avons choisi pour qu'il soit ici avec nous", a dit le responsable du pôle communication du parti démocratique sénégalais.



Il précise : "dans sa dernière adresse, il a bien dit qu'il lance un défi à Macky Sall. qu'il sera là pour l'affronter et qu'il va le terrasser. Donc, le retour de Karim Wade ne se pose plus en termes de possibilité. Il se pose en termes de moment".



Depuis sa libération et son "exil nocturne", le 23 juin 2016, Karim Wade réside au Qatar et a choisi la voie épistolaire pour s'exprimer avec les Sénégalais dont il souhaiterait convoiter les suffrages à l'élection présidentielle 2019.