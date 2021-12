Le retrait des cartes d’électeurs issues de la révision exceptionnelle des listes électorales démarre ce mercredi 08 décembre. Plus de 650.000 cartes ont été confectionnées et sont disponibles auprès des Commissions instituées des lieux de vote pour les citoyens inscrits dans la région de Dakar et qui avaient souhaité voter dans les autres régions.



Selon la Rfm, les cartes sont retirées auprès de la préfecture du département d’inscription.



La période de pré-campagne démarre demain, jeudi. A ce titre, les médias sont invités à éviter la propagande même déguisée jusqu'au 7 janvier.