Le superbe tweet de Koulibaly après les insultes racistes mercredi face à l'Inter

Ce Mercredi , lors du match face à l'Inter Milan, le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly a été victime de cris racistes de la part de supporters intéristes. Des insultes qui ont rendu très nerveux le joueur qui a fini par être expulsé en deuxième mi-temps : "On a demandé à trois reprises au procureur fédéral la suspension du match à cause des cris racistes. Il y a eu des annonces faites au micro mais le jeu a continué. Ça a rendu Koulibaly nerveux. La prochaine fois, nous quitterons le terrain nous-mêmes, ce n'est pas acceptable", a expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre.



Le défenseur sénégalais a également réagi à cet incident sur les réseaux sociaux avec un superbe tweet : "Je regrette la défaite et d'avoir quitté mes frères. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D'être français, sénégalais, napolitain : homme", a-t-il ainsi tweeté quelques minutes après le match.