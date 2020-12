Le vendeur Aliou Samb s’empare des 8 millions d’un client et disparaît

Les faits pour lesquels le sieur Aliou Samb faisait face aux juges remontent au 21 août dernier. Omar Ndong était à la recherche d’un véhicule. Un certain Ibrahima l’a mis en rapport avec le sieur Aliou Samb. Celui-ci le conduit dans un garage où étaient stationnés des véhicules. Après avoir passé en revue les voitures garées dans le parc, Omar porte son choix sur l’un d’eux puis, après marchandage, remet l’argent à Aliou Samb en promettant de venir récupérer sa bagnole le lendemain.



Hélas, à son retour sur les lieux le lendemain, Omar Ndong a la surprise de ne pas y trouver son vendeur. Lorsqu’il essayait de le joindre, il tombait sur le répondeur de son téléphone. Après moult péripéties, le vendeur indélicat est arrêté et déféré au parquet. Devant la barre, après avoir expliqué sa mésaventure, la victime a manifesté son désir de recouvrer son argent, ne voulant plus de la voiture, car ayant perdu beaucoup de temps. « C’est un abus de confiance total qu’il m’a fait et je ne veux plus de voiture venant de lui. Tout ce que je veux, c’est mon argent. Pas plus ni moins », a déclaré Omar Ndong.



Étant la personne qui a mis en rapport Aliou et Omar, le sieur Ibrahima informe qu’il n’était pas au courant des agissements d’Aliou et que c’est un de ses amis qui l’a mis en rapport avec ce dernier en qui il avait confiance. « J’étais chez moi au moment de la vente. Je coordonnais par téléphone avec Aliou car on m’avait mis en rapport avec lui. On me l’avait présenté brièvement comme un vendeur », explique le témoin Ibrahima.



Selon toujours ce facilitateur, il a eu à coordonner tout le reste via son téléphone. « C’est un dimanche que Omar est venu me rendre visite pour m’expliquer ce qui s’est passé. Et c’est ainsi que nous sommes allés porter plainte parce que Samb était injoignable », a fait savoir la personne qui a mis en rapport Aliou et Omar.



Pour sa défense, le prévenu assure que c’est un malentendu, mais il dispose d’une voiture pour Omar. « J’ai des voitures et il peut venir en choisir une. Après la remise de l’argent, j’ai vendu la voiture à un autre client, je ne disposais plus d’une autre voiture et je ne pouvais plus faire face au client », a tenté de se défendre l’accusé tout en affirmant avoir des voitures pour la victime. « As-tu conscience de ce que tu as fait ? », lui demande le substitut du procureur. Le prévenu de répondre qu’il a appris une leçon de la gravité de la chose qu’il a commise et du préjudice qu’il a fait subir à son client.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a demandé au tribunal de faire à l’escroc une application de la loi. La partie civile, quant à elle, a demandé par le biais de son avocat la somme de 10 millions de francs en guise de dommages et intérêts et de fixer la contrainte par corps au maximum. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 15 décembre prochain.



Le Témoin