«Le véritable problème de la Santé c’est Diouf Sarr et Macky Sall (Souleymane Jo Mané)

Les membres du Syndicat national des travailleurs de la santé (Syntras) sont très remontés contre le chef de l’Etat et le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Face à la presse ce vendredi 25 janvier, Souleymane Joe Mané et Cie ont fustigé la posture de ce dernier, laquelle consiste, selon eux, à ranger aux oubliettes tous les accords signés en plus de plonger dans le gouffre le système sanitaire sénégalais.