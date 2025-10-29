Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
League Cup : Ismaïla Sarr et Crystal Palace malmènent Liverpool, Tottenham de Pape Matar Sarr éliminé
Crystal Palace et Ismaïla Sarr ont encore fait tomber Liverpool (0-3) ce mercredi en League Cup. Fidèle à sa réputation de bourreau des Reds, l’attaquant sénégalais a brillé à Anfield en inscrivant un doublé en fin de première période, contribuant largement au succès des Eagles.
 
Grâce à cette victoire, Crystal Palace décroche son ticket pour les quarts de finale de la compétition.
 
Dans l’autre affiche, Tottenham de Pape Matar Sarr s’est logiquement incliné 2-0 sur la pelouse de Newcastle, au St James’ Park. Les Magpies, solides défensivement, se sont imposés grâce à des réalisations de Fabian Schär et Nick Woltemade, validant ainsi leur qualification pour les quarts, eux qui sont tenants du titre.
Moussa Ndongo

Mercredi 29 Octobre 2025 - 22:59


