League Cup : Ismaïla Sarr et Crystal Palace malmènent Liverpool, Tottenham de Pape Matar Sarr éliminé

Crystal Palace et Ismaïla Sarr ont encore fait tomber Liverpool (0-3) ce mercredi en League Cup. Fidèle à sa réputation de bourreau des Reds, l’attaquant sénégalais a brillé à Anfield en inscrivant un doublé en fin de première période, contribuant largement au succès des Eagles.
Grâce à cette victoire, Crystal Palace décroche son ticket pour les quarts de finale de la compétition.
Dans l’autre affiche, Tottenham de Pape Matar Sarr s’est logiquement incliné 2-0 sur la pelouse de Newcastle, au St James’ Park. Les Magpies, solides défensivement, se sont imposés grâce à des réalisations de Fabian Schär et Nick Woltemade, validant ainsi leur qualification pour les quarts, eux qui sont tenants du titre.
Grâce à cette victoire, Crystal Palace décroche son ticket pour les quarts de finale de la compétition.
Dans l’autre affiche, Tottenham de Pape Matar Sarr s’est logiquement incliné 2-0 sur la pelouse de Newcastle, au St James’ Park. Les Magpies, solides défensivement, se sont imposés grâce à des réalisations de Fabian Schär et Nick Woltemade, validant ainsi leur qualification pour les quarts, eux qui sont tenants du titre.
Autres articles
-
Ligue 1 : le PSG cale à Lorient, Lens n’en profite pas et chute à Metz
-
Real Madrid : Xabi Alonso a menacé Vinicius Jr
-
Éliminatoires CAN féminine 2026 : le Sénégal décroche sa qualification face à la Côte d’Ivoire
-
Rennes : Habib Beye lâche ses vérités sur sa journée d’hier complètement dingue
-
Championnat Sénégalais : la LSFP met en pause le streaming payant pour "modèle plus équitable"