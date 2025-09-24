League Cup : Man City, Newcastle, Tottenham et Arsenal filent en huitièmes

L’ordre a été respecté ce soir en League Cup. Manchester City, Newcastle, Tottenham et Arsenal ont tous fait le job en allant décrocher leur qualification en 1/8es de finale.
Les Skyblues se sont imposés 2-0 face à Huddersfield grâce à un superbe but de Foden après un beau relais avec Mukasa (18e), puis Savinho a fini le travail d’une frappe sous la barre (74e).
En parallèle, Newcastle a écarté Bradford City (4-1) grâce à des doublés de Joelinton (17e, 75e) et Osula (19e, 87e).
Tottenham a fait le métier face à Doncaster (3-0) en s’en remettant à Palhinha, Brennan Johnson et un contre son camp de McGrath.
Enfin, Arsenal a dominé Port Vale (0-2). Eberechi Eze a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, et Trossard a scellé la victoire de son club.
Footmercato
Footmercato
Autres articles
-
FSF : Khady Diène Gaye installe ce jeudi la nouvelle équipe dirigeante
-
Liverpool : Hugo Ekitike est déjà la risée de toute l’Angleterre
-
Christopher Nkunku fait déjà frissonner l’Italie !
-
L’Espagne inconsolable face au drame de Gavi, une grande menace plane sur Jude Bellingham
-
FC Barcelone : opéré du genou, Gavi absent pour une période de 4 à 5 mois