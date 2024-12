League Cup : les affiches des demi-finales connues

Après la victoire de Tottenham contre Manchester United au terme d’un match fou (4-3), le tirage au sort du dernier carré de la League Cup a eu lieu et les affiches sont désormais connues. Ainsi, les Spurs défieront Liverpool.



Dans l’autre choc de ces demi-finales, Arsenal croisera le fer avec Newcastle. Pour rappel, le match aller se déroulera le week-end du 7 et 8 janvier. Le retour étant lui programmé le week-end du 4 et 5 février.