Législatives 2022 : « BBY travaille à avoir des listes uniques dans tous les départements », révèle Me El Hadji Amadou Sall

La coalition présidentielle travaille à avoir des listes uniques dans tous les départements en vue des élections législatives du 31 juillet 2022. C’est une révélation de Me El hadj Amadou Sall à l’émission Jury du dimanche, sur Iradio, de ce 02 avril 2022, dont il était l’invité. Le Vice-président du parti les Libéraux et démocrates a révélé que la coalition présidentielle ( Benno Bokk yakaar, Bby) travaille à avoir des listes uniques dans tous les départements. A len croire, l’objectif visé sur ces listes est de garder la majorité à l’Assemblée.



« Je ne crois pas qu’au Sénégal, qu’on en soit arrivé à une majorité relative écrasante ou simple. La majorité c’est la majorité.C’est ça le système démocratique. Les législatives sont à portée de main. En politique, il y a une évolution des chose », a-t-il déclaré.



S’agissant du Parti démocratique sénégalais (Pds) , Me Sall a fait savoir qu’ils sont « en train de discuter mais, des propositions ont été déjà faites pour que tous les partis issus de la majorité s’unissent pour faire une liste unitaire. On est en train d’en discuter mais très probablement à l’issue de ces discussions, nous intégrerons le désir de la majorité d’avoir des listes uniques partout », a-t-il conclu.