Législatives: Déthié Faye appelle tous les acteurs politiques à se conformer aux prochaines décisions du Conseil constitutionnel

Déthié Faye, président La CDR/Fonk sa kaddu, par ailleurs plénipotentiaire des non-alignés à la commission cellulaire du dialogue politique constate que le Conseil constitutionnel dans sa publication des délibérés d'hier-mardi, en marge des Législatives du 31 juillet, "a édifié l'opinion sur ces questions essentielles, ce qui semble avoir pour effet de faire baisser la tension artificielle qui était indûment entretenue".



A ce sujet, rappelle Déthié Faye, le Conseil constitutionnel était invité à répondre à ces trois questions: "Au delà de la date légale de dépôt ( le 8 mai), un dépôt complémentaire ou de substitution est-il possible ? La circulaire organisant les modalités de vérification des parrainages est-elle légale ? La CENA ayant constaté que beaucoup de listes n'ont pas été déposées dans les délais, le Conseil constitutionnel n'est-il pas dans l'obligation de rejeter ces dites listes pour non respect des dispositions du code électoral ?



Ainsi, il reste la dernière phase correspondant à la publication, par le ministre en charge des élections, des listes validées. Le président La CDR/Fonk sa kaddu fait savoir que les mandataires auront alors un délai de 24 h pour porter leurs contestations au près du Conseil constitutionnel.



Déthié Faye estime qu'à cette étape "qu' il est permis d'espérer que tous les acteurs se plieront à la décision qui sera rendue et qu'ils épargneront les Sénégalais de la surenchère, de la fanfaronnade, du terrorisme verbal et de l'invite à la violence qui montrent jusqu'où certains sont prêts à aller pour des questions de pouvoir".