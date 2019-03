Législatives au Bénin: opération repêchage de l’opposition pour les députés

Selon nos informations, le comité restreint a préparé trois lois dérogatoires. Le premier texte suggère une prolongation du mandat des députés, limité à 45 jours. Initialement, on devrait avoir installé le nouveau Parlement, au plus tard le 15 mai. S’il faut tout reprendre et organiser une élection inclusive, les délais semblent trop justes.



Correction



Seconde proposition : la nouvelle charte des partis politiques pour laquelle la Cour constitutionnelle a exigé les certificats de conformité sera corrigée pour faciliter l’enregistrement de tout ce que ce document a pénalisé. Enfin, la dernière proposition est une correction de la loi électorale pour amender certaines dispositions.



L'opposition confirme sa présence



Le scénario de la session est le suivant : ouverture, réunion de la Commission des lois, débat, puis vote. L’opposition, qui exige toujours sa participation au scrutin, a confirmé sa présence à la session extraordinaire. En face, il y a la majorité dont les seules listes ont été validées. On saura après le vote, si elle dit oui à l’opération repêchage de l’opposition.