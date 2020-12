Législatives au Venezuela: une journée de vote qui s'annonce peu suivie

Une grande partie de cette opposition refuse de participer au scrutin. 27 partis appellent leurs sympathisants à s’abstenir. Ils estiment que l’élection ne sera ni juste ni équitable, notamment parce que la direction des autorités électorales n’a pas été élue comme le veut la Constitution et est quasiment entièrement constituée de proches du parti au pouvoir.



Cette opposition, menée par Juan Guaido, qui s’était proclamé président par intérim il y a deux ans, organise une consultation concurrente, une sorte de référendum dès lundi, pour démontrer, en tout cas, c’est son objectif, que les Vénézuéliens rejettent ce scrutin.



Une population fatiguée

Stratégie risquée puisque la popularité du chef de l’opposition a considérablement diminué. La population est fatiguée d’une crise politique qui n’en finit pas. Fatiguée de 7 ans de récession, 3 ans d’hyperinflation.



Sanctionner le Venezuela dans son ensemble, c’est sanctionner les 25 ou 26 millions de personnes qui y vivent. Cela touche le Vénézuélien qui chaque jour à besoin de se nourrir, de trouver des médicaments. Maduro, lui, il trouvera toujours de quoi se nourrir et se soigner, tout comme l’élite au pouvoir.





Luis Oliveros, économiste, sur les sanctions internationales contre le Venezuela



Dans les quartiers les plus pauvres de la région de Caracas, beaucoup de sympathisants de l’opposition annoncent qu’ils iront voter pour cette petite partie de l’opposition qui fait bande à part, participe au scrutin, et est qualifiée de traitre par Juan Guaido. Malgré tout cette élection suscite peu d’enthousiasme et l’institut de sondage qui fait référence ici, Datanalisis, table sur un faible taux de participation.



C’est d’ailleurs ce que confirme Jesus González, politologue et professeur de sciences politiques à l’Université centrale du Venezuela. Il explique pourquoi cette élection ne devrait pas attirer beaucoup d’électeurs : « C’est une élection très peu compétitive, ce qui génère habituellement un faible taux de participation. A cela s’ajoute l’impact de la pandémie mondiale, peu de gens sont disposés à aller voter. »



Pour lui, il faudrait que le PSUV ne puisse pas atteindre les deux tiers des sièges de l’Assemblée pour améliorer le climat politique : « La représentativité de la nouvelle Assemblée en sera d’autant plus remise en cause. Pour le bien du pays, il serait bon que le parti au pouvoir ne parvienne pas à obtenir les deux tiers des sièges de cette Assemblée, ce qui l’obligerait à négocier le partage des pouvoirs publics. Cela remettrait, d’une certaine manière, le pays sur le chemin de la démocratie qui est aujourd’hui tellement abimée ».