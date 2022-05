Législatives françaises: PCF et LFI de Mélenchon officialisent leur accord

Le Parti communiste français et La France insoumise ont officialisé ce mardi 3 mai un accord pour les législatives du mois de juin. Les communistes vont rejoindre la formation de Jean-Luc Mélenchon, mais également Europe écologie-Les Verts, dans la « Nouvelle union populaire écologique et sociale ». « Nous souhaitons fédérer sur la base d'un programme ambitieux toutes les forces qui le partagent, en respectant leur pluralité et leur autonomie », écrit le PCF dans un communiqué.



« Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagnait les élections législatives. Le 3 mai 2022, nous nous rassemblons au sein d'une Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale », a tweeté le secrétaire national du parti, l'ancien candidat à la présidentielle, Fabien Roussel.