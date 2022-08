Legislatives2022 _ quel complot encore ? (Par Dr Boubacar Dankoko )

Ce 31 juillet, le peuple arnaqué pendant plusieurs décennies a voté pour renouveler l’Assemblée nationale. Il devait choisir des députés. Le système qui dure depuis l'Indépendance lui a proposé des listes, lui demandant tout simplement d'accorder la majorité parlementaire à un des camps qui compétissaient.

Dans sa soif de bien-être longtemps entretenue, le peuple électeur s'est exprimé, avec l'espoir de garder ou de trouver une majorité parlementaire un peu plus sensible à ses peines et malheurs.

Aujourd'hui une coalition et une inter-coalition se disputent les chiffres de la victoire. Quelle que soit la vérité des urnes, l'écart entre les deux camps ne sera pas grand.



Permettra-t-il, à l'un ou à l'autre, de réaliser aisément ses promesses faites au peuple?

L'opposition, réussira-t-elle à imposer la "cohabitation " ? L'exécutif en exercice, aura-t-il les coudées franches pour poursuivre ses programmes ?

Ces questions indiquent que la partie n'est pas encore totalement jouée. Après la bataille des urnes, celle de l'hémicycle prendra sûrement le relais, par une pratique décriée qui, hélas, ne violera aucun texte en vigueur.

"Tout député qui démissionne de son parti, est déchu de son mandat de député ". C'est, en substance, ce que dit la loi pour réprimer la transhumance.

Quand c'est tout un parti politique ou une coalition de partis qui change de groupe parlementaire, aucune sanction n'est prévue.

Cette cruelle réalité de notre champ politique fait craindre un autre complot possible, pour détourner voir pervertir la volonté populaire, par de grandes manœuvres de débauchage à l’Assemblée nationale !

L'inter-coalition YEWWI-WALLU est sur une boule de glace face au vent de la transhumance qui peut emporter WALLU et renforcer la majorité de BENNO BOKK YAKAAR !

Ne soyons pas surpris par des retrouvailles libérales au sein de l'hémicycle ! D'autres enjeux vont servir de prétexte.

Dommage pour notre démocratie.

Par

Dr Boubacar Dankoko

Président de NGALU Senegal