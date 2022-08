Legislatives2022-Thiès : Idrissa Seck encore battu dans son fief

Et de deux! Après les élections locales, Idrissa Seck a, de nouveau, perdu les élections législatives à Thiès (70 kilomètres de Dakar), son fief. Il a été encore battu par la coalition Yewwi Askan Wi.



Selon les résultats rendus public lundi soir, par la commission départementale, Yewwi a été en tête avec 83 900 voix, suivi de Benno 62 279 voix, Aar Sénégal vient à la troisième place avec 8 509 voix, Wallu 7 241, les serviteurs 5 878 voix, Bokk Guis Guis 2 028 voix et enfin Naataangue Askan Wi avec 1 704 voix .



Suite à ces résultats, l'on peut dire que le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) n'est plus roi dans la cité du rail, il a perdu son hégémonie.