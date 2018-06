Les 16 sportifs européens les mieux payés de 2018

Au total, ces 100 sportifs ont gagné 3,8 milliards de dollars pendant ces 12 derniers mois

Parmi ces 100 sportifs qui ont gagné le plus d'argent ces 12 derniers mois, il y a 16 athlètes européens. On vous les présente.



Le magazine américain Forbes vient de publier son classement annuel des 100 athlètes les mieux payés de la planète.



Au total, ces 100 sportifs ont gagné 3,8 milliards de dollars pendant ces 12 derniers mois et les revenus publicitaires représentent près d'un quart de cette somme.



Floyd Mayweather domine de loin le classement, grâce au "combat du siècle" fin août 2017, qu'il a gagné contre Conor Mc Gregor, et qui lui a rapporté 275 millions de dollars.



En deuxième position, le footballeur argentin Lionel Messi qui a gagné 111 millions de dollars de juin 2017 à juin 2018 et a dépassé son premier concurrent Cristiano Ronaldo, qui n'est plus sur la première marche du podium.



Parmi les 100 sportifs qui ont gagné le plus d'argent ces 12 derniers mois, il y a 16 européens, qui évoluent dans le football, le tennis, la course automobile, les arts martiaux, le golf et le basketball.



Au total neuf nations européennes sont représentées: la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Serbie, le Portugal, la Grèce, l'Allemagne et la Suisse.



Voici les 16 sportifs européens qui ont gagné le plus d'argent cette année:



16. Nicolas Batum — Le basketteur français a touché 22,9 millions de dollars cette année, dont 22,4 millions versés par son club. Il fait son entrée dans le classement des 100 sportifs les mieux payés du monde.



15. Novak Djokovic — Le tennisman serbe a touché 23,5 millions de dollars cette année. C'est 20 millions de moins que l'année dernière, en raison d'une blessure qui l'a tenu à l'écart des courts de tennis.



14. Marc Gasol — Le basketteur espagnol a touché 23,7 millions de dollars cette année. Une grande partie vient de ses contrats avec Nike, la bière San Miguel et la compagnie d'assurance espagnole Caser Seguros.



13. Wayne Rooney — Le footballeur anglais a gagné 27 millions de dollars cette année, dont 5 millions avec Nike. Cela fait 11 ans qu'il fait partie des 10 joueurs de football les mieux payés.



12. Paul Pogba — Le footballeur français a gagné 29,5 millions de dollars cette année. Son contrat de 10 ans avec Adidas lui a rapporté 4,5 millions. C'est le 5ème transfert le plus cher de l'histoire du football.

11. Fernando Alonso — Le pilote espagnol a touché 33 millions de dollars cette année. C'est le 6ème meilleur pilote de F1 de tous les temps, avec 32 victoires.



10. Gareth Bale — Le footballeur international anglais a un salaire annuel de 34,6 millions de dollars dont 6 millions grâce à son contrat avec Adidas. Il est 35ème du classement mondial.



9. Giannis Antetokounmpo — Le basketteur grec a gagné 35,5 millions de dollars cette année, dont 9 millions grâce à son contrat Nike, qui le payait 20.000 dollars par an les années précédentes.



8. Rory McIlroy — Le golfeur anglais a touché 37,7 millions de dollars cette année, bien qu'il ait été blessé. 34 millions de dollars viennent de ses contrats publicitaires, comme celui avec EA Sports.



7. Anthony Joshua — Le boxeur anglais a touché 39 millions de dollars cette année dont 7 millions grâce à ses contrats publicitaires. Il est entre autres sponsorisé par Jaguar, Hugo Boss et Audemars Piguet.

6. Rafael Nadal — Le tennisman espagnol a gagné 41,4 millions de dollars cette année dont 27 millions de dollars de contrats publicitaires, avec notamment Nike, Kia Motors et de nombreuses marques espagnoles.



5. Sebastian Vettel — Le pilote automobile allemand a touché 42,3 millions de dollars cette année dont seulement 300.000 de contrats publicitaires. Ferrari lui verse un salaire annuel de 40 millions de dollars, alors qu'il n'a gagné aucun prix depuis son arrivé chez Ferrari en 2015.



3. Roger Federer — Le tennisman suisse a gagné 77,2 millions de dollars ces 12 derniers mois. La majorité de l'argent qu'il gagne vient de ses contrats publicitaires et des marques dont il est ambassadeur. Cette année, il a gagné 65 millions de dollars grâce à ses contrats avec Mercedes, Lindt, Nike, Credit Suisse, Rolex, Moet & Chandon entre autres.



2. Conor Mc Gregor — Le spécialiste des arts martiaux irlandais a gagné 99 millions de dollars ces 12 derniers mois et ce grâce à son combat face à Mayweather qui lui a rapporté 85 millions de dollars, malgré sa défaite.

1. Cristiano Ronaldo — Le footballeur portugais a gagné 108 millions de dollars cette année. Son contrat avec le Real Madrid lui a rapporté 50 millions de dollars cette année, mais ses engagements avec des marques lui rapportent également beaucoup, parmi eux: EA Sports, une ligne de restaurants et d'hôtels au Brésil, des produits à son effigie, et un contrat à vie avec Nike, qui lui vaut plus d'un milliard de dollars.

