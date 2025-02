Les 54 pays africains exclus de la liste des pays bénéficiant d’une exemption de visa pour les États-Unis en 2025

Andorre France Portugal Lituanie

Australie Allemagne Saint-Marin Suède

Autriche Grèce Singapour Luxembourg

Belgique Hongrie Slovaquie Suisse

Chili Islande Japon Malte

République Tchèque Irlande Pays-Bas Slovénie

Croatie Italie Lettonie Nouvelle-Zélande

Danemark Israël Corée du Sud Qatar Estonie Norvège Liechtenstein Roumanie

Finlande Pologne Espagne Monaco

Quarante pays d’Europe, d’Asie et de certaines régions du Moyen-Orient ont obtenu une entrée sans visa aux États-Unis. Cependant, aucun des 54 pays africains n’a été inclus.Lundi, les États-Unis ont publié leur liste de pays éligibles au programme d’exemption de visa 2025. Quarante pays d’Europe, d’Asie et de certaines régions du Moyen-Orient ont obtenu une entrée sans visa aux États-Unis. Cependant, aucun des 54 pays africains n’était inclus.Si la liste reste largement inchangée, la Roumanie a été ajoutée cette année. À l’inverse, le Royaume-Uni n’est pas inclus dans le programme mais reste éligible sous certaines conditions.L’exclusion des pays africains n’est pas une nouveauté, mais elle reflète les défis permanents auxquels les nations africaines sont confrontées pour obtenir un accès plus facile aux États-Unis.Depuis des années, les taux de rejet de visas pour les demandeurs africains sont en hausse, les autorités américaines invoquant des inquiétudes concernant les violations des lois sur l’immigration, la fraude et les risques pour la sécurité.Depuis le retour de Trump au pouvoir, son administration a redoublé d’efforts pour contrôler strictement les frontières et procéder à des expulsions massives, les immigrés africains et latino-américains étant les plus touchés par ces mesures. Des milliers d’immigrés africains sans papiers aux États-Unis risquent désormais d’être expulsés en raison de ces mesures de répression renouvelées.Alors, pourquoi certains pays semblent-ils toujours avoir plus de mal à obtenir un visa pour les États-Unis ? Plusieurs facteurs entrent en jeu.Les pays où le nombre de visas est élevé, les demandeurs d’asile qui séjournent plus longtemps que prévu ou les pays où l’instabilité économique est forte ont tendance à se voir imposer des conditions d’entrée plus strictes. De plus, la faiblesse des relations diplomatiques et les problèmes de sécurité peuvent entraîner des taux de rejet plus élevés.Selon le Bureau des affaires consulaires des États-Unis, le programme d’exemption de visa permet aux voyageurs des pays participants de visiter les États-Unis pendant 90 jours maximum sans visa, bien qu’ils aient toujours besoin d’une approbation préalable via le système électronique d’autorisation de voyage (ESTA).Bien que le programme soit conçu pour encourager le tourisme et les affaires, l’exclusion continue des pays africains soulève de sérieuses questions sur l’équité des politiques d’immigration américaines et sur l’état de ses relations avec l’Afrique.Vous trouverez ci-dessous la liste complète des pays éligibles au programme d’exemption de visa américain 2025 :Pays éligiblesAvec AfrikMag.