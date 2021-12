Les 8 Projets de loi qui vont confronter Aissata Tall Sall et les députés mardi

Après y avoir défendu le vote du budget de son département, le ministre des Affaires étrangères va retourner à l’Assemblée nationale, mardi 21 décembre. Ce sera pour défendre huit (8) projets de loi pour autoriser le chef de l’Etat à ratifier des conventions internationales et sous-régionales.



Selon un communiqué de la Direction de communication de l’Hémicycle, Aissata Tall Sall va défendre le projet de loi n°04/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, signée à Dakar, le 1er mars 2018.



Elle va défendre le projet de loi n°15/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne, signée à Dakar, le 22 novembre 2020;

le projet de loi n°20/2021 autorisant le Président de la République à ratifier à l’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Qatar portant sur l’exploitation des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Doha, le 16 mars 2015.



Le chef de la diplomatie sénégalaise aura également à défendre le projet de loi n°23/2021 relatif à la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaires et aux garanties; le projet de loi n°24/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux Conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris, le 7 juin 2017;

le projet de loi n°25/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement de l’Afrique (Charte de Lomé) adoptée à Lomé, le 15 octobre 2016.



Me Aïssata Tall Sall va également convaincre les députés de voter le projet de loi n°26/2021 autorisant le Président de la République à ratifier le Traité portant création de l’Agence africaine du médicament (Ama), adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba en Ethiopie; mais également le projet de loi n°35/2021 autorisant le Président de la République à ratifier l’Acte additionnel n°2 à l’Accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l’exploitation des réservoirs du champ Grand –Tortue/Ahmeyim et relatif à la cession-bail du navire flottant de production, stockage et déchargement (Fpso), signé le 6 août 2021.



Une long mardi pour Madame le ministre…