Les Cadres Casamançais regrettent le retour des affrontements entre l’Armée et le Mfdc

Le secrétaire général du collectif des cadres casamançais, Moussa Cissé, brise le silence sur la situation qui prévaut actuellement en Gambie entre l'armée sénégalaise et les éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Fmdc).



Moussa Cissé s'indigne de l'attaque perpétrée par « des individus mal intentionnés contre les militaires en mission de sécurisation des populations ». Il souhaite là que l'accalmie notée depuis un certain temps en Casamance soit préservée.



Selon le secrétaire général du collectif des cadres casamançais, « ces incidents replongent le Sénégal et la Casamance dans une tristesse, car il y a un espoir de paix après cette longue accalmie. D'autant que les populations déplacées sont revenues dans leurs villages et espèrent ne plus entendre des affrontements entre l'armée et des éléments du Mfdc ».



Pour rappel, le 26 janvier dernier, des affrontements ont eu lieu en Gambie entre l’armée du Sénégal et des éléments supposés appartenir au Mfdc. Quatre soldats ont été tués et sept autres pris en otage par les rebelles. Ces affrontements sont survenus dans le cadre d'une action de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites, notamment contre l'exploitation criminelle du bois sur la frange frontalière avec la Gambie.



Moussa Cissé appelle les deux parties à entamer des discussions. Il rappelle aussi qu'on ne devrait plus arriver à ce stade de violence comme dans le passé.