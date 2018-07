Les Camerounais divisés après l'annonce de la candidature de Paul Biya

Le président de la République du Cameroun Paul Biya a annoncé ce vendredi via son compte twitter sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain.

Au pouvoir depuis 35 ans, Biya compte bien briguer un septième mandat. C'est la première fois, depuis son accession au pouvoir que le Président Paul Biya annonce sa candidature à la Présidentielle via un réseau social.



Des réactions fusent déjà de toutes parts, deux heures après sa publication. Certains pensent qu’il est mieux placé pour gérer convenablement le pays vu son expérience en matière de politique. De plus, son apport stratégique dans la résolution de la crise sociopolitique qui persiste depuis quelques temps déjà sera utile.



D’autres par contre font un bilan de ses années au pouvoir et estiment qu’il est désastreux vu le taux de chômage et une régression dans la production d’infrastructures aptes à développer le pays.



Quant à son principal opposant de longue date Ni John Fru Ndi il ya de cela quelques mois déjà s’est retiré de la course à la présidentielle 2018 en soutenant la candidature d’un plus jeune au nom de Joshua Osih.