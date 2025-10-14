Réseau social
Les États-Unis ont expulsé au moins 42 personnes vers le Ghana, selon un groupe de défense des droits humains
Jusqu'à 42 personnes ont été expulsées par les États-Unis vers le Ghana depuis début septembre, dans le cadre d'un accord conclu par Washington pour renvoyer des ressortissants ouest-africains dans ce pays, a déclaré ce 14 octobre 2025 un groupe de défense des droits humains ghanéen.
 
Ils ont été «rapatriés de force en trois groupes, les 6 septembre, 19 septembre et 13 octobre 2025, ont indiqué dans un communiqué des avocats du groupe de la société civile Democracy Hub.
RFI

Mardi 14 Octobre 2025 - 19:52


