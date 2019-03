Les États-Unis refusent de délivrer un visa au président de la CAF

"Je confirme l'information", a déclaré à la BBC une porte-parole de la CAF, Nathalie Rabe, ajoutant qu'elle ignore la raison pour laquelle le visa a été refusé à Ahmad.

Le Malgache âgé 59 ans dirige la CAF depuis deux ans. Il est également vice-président de la Fifa, qui tient une réunion de deux jours à Miami à partir de ce jeudi.

Le projet d'extension du nombre de sélections nationales devant participer à la Coupe du monde, de 32 à 48 équipes, pourrait être étudié lors de cette rencontre.



Six autres membres africains du conseil de la Fifa, qui ont obtenu le visa d'entrée aux États-Unis, prendront part à la réunion de Miami. Il s'agit de la Burundaise Lydia Nsekera, du Congolais Constant Omari, du Tunisien Tarek Bouchamarou, de l'Égyptien Hany Abo Rida, du Guinéen Kabélé Camara et du Malawite Walter Nyamilandu.

Ahmad a été élu président de la CAF en mars 2017. Il avait promis de lutter contre la corruption au sein de l'organisation.

Mais il a été critiqué récemment parce qu'il n'aurait pas respecté les statuts de l'instance dirigeante du football africain, lors de l'attribution des éditions de la Coupe d'Afrique des nations 2021, 2023 et 2025.