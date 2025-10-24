Les Léopards de la RDC, au complet, entament leur dernier effort pour la Coupe du monde 2026

Un effectif complet pour les meilleures performances
En 10 matchs de poule, l’équipe congolaise a accumulé 22 points (6 victoires, 4 nuls) et n’a perdu que deux rencontres sur l’ensemble de la campagne. Côté offensif, les Léopards ont inscrit 14 buts et n’en ont concédé que 6. Les Congolais se sont imposés loin de leurs bases et affichent de bons résultats hors de Kinshasa. Grâce à ces performances, la RDC se maintient parmi les meilleures équipes africaines. Elle figure au 61e rang mondial (11e en Afrique) selon le dernier classement FIFA, derrière le Sénégal (18ᵉ en Afrique) mais devant des nations traditionnellement fortes. Invaincue à domicile dans ces qualifications, la RDC n’a perdu aucun match face aux autres rivaux du groupe. Seuls deux revers concédés (dont l’inévitable défaite au Sénégal) ralentissent sa course.
En phase de poules, elle termine deuxième du groupe B (22 pts) derrière le Sénégal (24 pts). Pour comparaison, la troisième place (Soudan, 13 pts) est déjà très lointaine. La ferveur populaire qui entoure ce parcours se manifeste même sur les plateformes web. La passion des supporters se retrouve sur les sites de pronostics spécialisés, à l’image de plateformes paris sportif foot (calendriers de matchs et cotes attractives). Ces espaces dédiés au football prennent de l’ampleur, signe de l’intérêt du public pour chaque statistique ou performance des Léopards. C’est tout un pays qui s’agrège derrière une équipe désormais renforcée par l’expérience de ses cadres.
Enjeux du groupe B et match décisif
La RDC dispose désormais de son effectif complet à l’orée de cet ultime rendez-vous. La quasi-totalité des 25 joueurs convoqués par Desabre est réunie. Dès l’annonce de la feuille de match pour la 10e journée, le message était clair : le succès face au Soudan était impératif. Les Léopards abordent la rencontre avec la pression du devoir : seuls les trois points garantissent la qualification pour les barrages continentaux. Dans les faits, la RDC n’avait plus son destin entièrement entre ses mains (le Sénégal devait perdre simultanément contre la Mauritanie), mais rester invaincu au Stade des Martyrs était la priorité.
C’est ce qu’ont parfaitement géré les Congolais. Le mardi 14 octobre 2025, ils se sont imposés 1-0 face au Soudan, grâce à un but de Théo Bongonda à la 29e minute. Cette victoire a assuré aux Léopards leur place dans les quarts de finale africains. En effet, avec 22 points, la RDC termine deuxième du groupe B, à deux longueurs du Sénégal. Elle fait ainsi partie du club très restreint des quatre meilleurs deuxièmes à travers l’Afrique. Seuls le Sénégal (24 pts) et la RDC (22 pts) ont su se détacher, le Soudan étant relégué à 13 pts.
Les barrages africains : la dernière étape
À présent, les Léopards de la RDC savent que la phase de groupes était le prélude. Le Gabon, la RD Congo, le Cameroun et le Nigéria sont les quatre meilleurs deuxièmes africains qualifiés pour les barrages. Ces quatre équipes disputeront du 13 au 16 novembre un mini-tournoi éliminatoire au Maroc (deux demi-finales et une finale). Le tirage des rencontres continentales est lui aussi déterminé par le classement FIFA. Les deux meilleurs classés affronteront les deux moins bien classés. Le scénario projeté est que la RDC affronte le Cameroun, tandis que Nigeria et Gabon s'opposent dans l’autre demi-finale.
Le vainqueur du mini-tournoi africain devra ensuite disputer un duel intercontinental, en mars 2026, contre un adversaire issu d’une autre confédération pour décrocher l’un des deux derniers billets en jeu. Concrètement, même en cas de double succès, une ultime épreuve attendrait alors les Congolais. Le dernier effort des Léopards consistera à négocier trois rencontres couperet (deux demi-finales et, si besoin, finale africaines) en novembre, puis le barrage mondial en mars. À chaque étape, la cohésion de l’équipe au complet sera décisive.
Autres articles
-
OM : la presse française détruit Emerson
-
L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre
-
Ligue des Champions : Monaco se casse les dents sur Tottenham, le Real s’en remet à Bellingham
-
LdC : Galatasaray domine Bodø/Glimt grâce à Osimhen, Bilbao brise les rêves de Qarabag
-
Billetterie 100% digitale : la FSF enregistre une hausse de 27 % des recettes au Stade Abdoulaye Wade