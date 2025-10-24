Les Léopards de la RDC, au complet, entament leur dernier effort pour la Coupe du monde 2026

Malgré une décennie de crises internes, la République Démocratique du Congo aborde la dernière phase de ses éliminatoires avec un groupe soudé et au complet. Sous la houlette de Sébastien Desabre, les Léopards peuvent aligner toutes leurs stars (Masuaku, Bongonda, Moutoussamy) pour viser un succès historique. Après 51 ans d’attente, la sélection n’est devancée dans la poule B que par le Sénégal (24 points contre 22). Ce positionnement lui assure un billet pour le mini-tournoi des barrages africains, mais le chemin pour le mondial reste semé d’embûches.

Jean Louis DJIBA

