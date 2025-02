Les Pays-Bas vont restituer au Nigeria des statuettes de bronze volées

Les Pays-Bas vont restituer au Nigeria 113 statuettes de bronze volées en 1897 par les soldats britanniques au peuple Edo, dans l'ancien royaume du Bénin situé aujourd'hui au Nigéria. L'annonce fait suite à un accord signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la commission nationale nigériane des musées et monuments. Les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos.



En 1897, les troupes coloniales britanniques pillent les palais du peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, raflant des bronzes anciens fondus entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les statuettes sont ensuite envoyées en Angleterre.



Comment ont-elles fini en Hollande ? Réponse avec le consul néerlandais à Lagos, interrogé par la télévision nigériane. « En fait, ils ont été achetés aux enchères. Je crois que lorsque les œuvres pillées arrivaient au Royaume-Uni, une partie finissait dans les musées, une autre était revendue. Le musée de Leyden, - à l'époque un musée ethnographique -, en a acheté une série. Et c'est comme ça que ces œuvres sont arrivées aux Pays-Bas. »



Les bronzes, représentant notamment des figures de cour, ont une valeur symbolique importante pour le peuple Edo. Avec cette restitution de 113 pièces, dont plusieurs dizaines arriveront dès cette année à Lagos, les autorités néerlandaises posent le premier acte d'une politique de restitution. Politique entamée en 2020 par un minutieux travail d'identification des œuvres présentes dans les musées hollandais. La Haye propose en outre aux autorités nigérianes de partager ses connaissances en matière de conservation du patrimoine.