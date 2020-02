Les Termes de Référence examinés mercredi

Le dialogue national se poursuit. Mercredi, les « dialogueurs » ont examiné les projets de Termes de Référence élaborés par les différentes commissions. Le boulot démarre maintenant pour les membres. le porte-parole du jour Mamadou Bamba Ndiaye, membre du Comité de pilotage, est revenu sur le menu de la réunion qui a abouti au consensus des projets de termes de référence mis en place. « Nous avons été désignés par la plénière pour servir de porte-parole à l’issue de la réunion de ce jour.

L’ordre du jour portait sur la validation des bureaux des différentes commissions du dialogue national. Le deuxième point s’agissait d’examiner les projets de Termes de Référence élaborés par les commissions. Ces points ont été traités convenablement. Vous avez vu tout le temps que ça a pris parce qu’il y a eu des discussions approfondies qui ont été examinées sur toutes les coutures, les propositions prépa- rées par les commissions », a-t-il déclaré.



A cet effet, il donne les différents points retenus à l’issue de cet examen. Premièrement, les bureaux des commissions sont tous c o n s t i t u é s . « Vous savez que les présidents étaient déjà désignés, aujourd’hui, on en a fait pareil pour les assesseurs qui ont été désignés et validés. Donc la question des bureaux des co m m i s s i o n s est maintenant derrière nous », a-t-il fait savoir. Avant de poursuivre : « Pour ce qui concerne les Termes de Référence également, les six commissions ont préparé et présenté des projets de Termes de Référence. Sur les six commissions, pour ce qui concerne les quatre, les propositions faites ont été adoptées après évidemment enregistrement et amendement par la plénière. Pour deux commissions, la plénière a demandé que les travaux se poursuivent au sein de ces co m m i s s i o n s sur les termes de référence. Et ils vont les faire dans les tous prochains jours et à la suite de cela, il reviendra à la conférence des présidents au nom de la plénière de valider. Ces deux commissions sont; celles économique, sociale et environnement et cadre de vie ».



Ainsi, il souligne que ce qu’on peut dire à l’issue de cette journée, c’est que le Dialogue national a franchi aujourd’hui la première étape de son travail qui consistait à définir son cadre de vie de travail et à mettre en place les commissions qui sont le cadre du dialogue. « Dès demain (ce jeudi), nous allons adopter la deuxième étape qui consistera à mener le travail de réflexion dans les commissions. Ils vont examiner tous les documents disponibles. Certaines commissions ont décidé de faire des visites de terrain pour aller à l’écoute des populations, d’autres commissions feront des audits. La deuxième étape continuera jusqu’à mi-mars », a-t-il informé.

Sur la question de la commission politique, il souligne qu’elle n’a pas été abordée puisqu’elle existe depuis sept mois. « Elle avait déjà validé ses Termes de Référence. Elle continue son travail », a-t-il conclu.



