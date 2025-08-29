Les autorités ont accompagné le monde agricole avec 130 milliards FCFA cette année (Mabouba Diagne)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont soutenu le monde agricole à hauteur de 120 milliards de francs CFA l’année dernière et de 130 milliards cette année, a indiqué Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.



Selon lui, cet investissement illustre leur volonté politique d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. En effet, il a rappelé que depuis le mois de janvier dernier, aucun kilo de pomme de terre, d’oignon ou de carotte n’a été importé, et que cette dynamique concernera bientôt la banane.



Mabouba Diagne s’est également réjoui des performances du riz cultivé dans les 46 000 hectares de la vallée du fleuve Sénégal, qui ont battu les records des dix dernières années.



Il a expliqué qu’il existe deux voies pour atteindre l’autosuffisance alimentaire : la première consiste à réduire les importations en produisant localement, la seconde à changer les habitudes alimentaires.



5000 participants internationaux



En outre, il a rappelé que l’Afrique dépense chaque année entre 65 et 70 milliards de dollars dans les importations alimentaires. « J’ai la conviction que si les jeunes sont placés au cœur du système de production, la tendance pourrait s’inverser », a-t-il affirmé, avant de souligner que, pour cette raison, le président Bassirou Diomaye Faye a fait de l’agriculture et de l’élevage la priorité des priorités.



Le ministre de de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s’exprimait dans l’émission Le Point de la Radiotélévision sénégalaise, en prélude au 19e Forum africain sur les systèmes alimentaires, prévu du 31 août au 5 septembre 2025 à Dakar.



Ce forum, une première en Afrique de l’Ouest, réunira 5 000 participants internationaux, dont une dizaine de chefs d’État, une trentaine de ministres de l’Agriculture et le sous-secrétaire général des Nations unies.



Selon Mabouba Diagne, cette grande rencontre aura un impact réel sur l’économie du pays, notamment à travers les réservations dans les grands hôtels de Dakar et de Thiès, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.



« Cinq cents artisans ont été mobilisés ces deux derniers mois et rien n’a été importé pour l’organisation de ce forum », a-t-il précisé.