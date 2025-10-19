Les avocats de Pape Malick Ndour dénoncent une "manipulation grossière" de ses propos et menacent de porter plainte

À la suite d’une récente déclaration publique de Pape Malick Ndour, le collectif de ses avocats dénonce une « interprétation tendancieuse » de ses propos.



Dans un communiqué signé par Me El Hadji Amadou Sall, le collectif affirme que la déclaration de Pape Malick Ndour a été « volontairement travestie par des responsables et militants de Pastef à savoir Amadou Ba et Ayib Daffé ». Le premier nommé prête à Pape Malick NDOUR d’avoir déclaré vouloir « renverser le gouvernement » tandis que le second évoque « un coup d’État », peut-on lire.



Les avocats de Pape Malick Ndour parlent d’une « manipulation grossière » estimant qu’il s’agit d’un « stratagème habituel, de faire déclencher des poursuites pour faire taire des voix de l’opposition ».



Le collectif met en demeure les « personnes visées ci-dessus de retirer, immédiatement, les propos qu’ils prêtent faussement à Pape Malick Ndour ».



À défaut, le collectif d’avocats entend « déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, diffamation » et les tiendra « solidairement responsables de tout ce qui pourrait arriver comme préjudices et désagrément à Pape Malick Ndour ».



