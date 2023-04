Les chefs du Hezbollah et du Hamas “se tiennent prêts” face à Israël

Ismaïl Haniyeh se trouve depuis mercredi à Beyrouth et son mouvement, au pouvoir dans la bande de Gaza, a été pointé du doigt par Israël dans les tirs d'une trentaine de roquettes jeudi depuis le Liban. L'armée israélienne a affirmé que les tirs, non revendiqués, étaient "palestiniens", et très vraisemblablement du Hamas. Elle a riposté en menant des frappes sur Gaza, d'où des roquettes avaient également été tirées, et sur le sud du Liban.



Lors de leur entretien, les chefs des deux mouvements ont souligné que "l'axe de la Résistance se tient prêt" face aux développements et que "ses composantes coopèrent" dans la région, selon un communiqué du Hezbollah.



“L’axe de la résistance" est le terme employé pour évoquer les mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, proches de l'Iran et opposés à Israël. Les deux hommes ont également évoqué "l'intensification de la résistance en Cisjordanie et à Gaza" et "les événements à la Mosquée Al-Aqsa", selon le communiqué.



Tirs de roquettes

La violente interruption en début de semaine de la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, pour en déloger des fidèles, a mis le feu aux poudres. Après les tirs de roquettes depuis Gaza et le Liban, Israël a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes qui l'ont visé depuis le territoire syrien cette fois-ci.



D'après l'armée israélienne, au moins une des roquettes tirées depuis la Syrie a été interceptée par la défense antiaérienne israélienne et deux sont tombées dans des terrains vagues de la partie du Golan annexée par Israël après avoir été conquise en 1967.



Ces tirs, non revendiqués dans l'immédiat, sont intervenus au lendemain de deux attentats anti-israéliens, qui ont fait trois morts vendredi. Un touriste italien a été tué et sept personnes blessées lors d'une attaque à la voiture bélier à Tel Aviv. Deux sœurs de la colonie israélienne d'Efrat, détentrices des nationalités israélienne et britannique, ont été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque palestinienne contre leur voiture en Cisjordanie.