Les compos probables du match de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea

Voici la composition probable des deux équipes.

Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, et Chelsea, tenant du titre en Ligue Europa, s'affrontent ce mercredi (19h GMT) à Istanbul lors de la Supercoupe d'Europe. Pour cette partie, le coach des Reds, Jürgen Klopp, est privé d'Alisson, Clyne et Lovren, blessés. De son côté, l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, doit composer sans Loftus-Cheek et Hudson-Odoi, à l'infirmerie depuis de longues semaines. Rüdiger, Kanté et Willian restent incertains.Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson (c), Fabinho, Keita - Salah, Firmino, Mané.Chelsea : Kepa - Azpilicueta (c), Christensen, Zouma, Emerson - Jorginho, Kovacic - Pedro, Barkley, Pulisic - Giroud.